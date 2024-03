POL-PDMT: Unfallflucht auf dem Parkplatz der DRK Rettungswache Nastätten

Diez (ots) - Am 03.03.2024, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 05:45 Uhr, brachen der oder die unbekannte(n) Täter mit brachialer Gewalt in die Bäckereifiliale "Schäfer" in der Limburger Straße in Diez ein. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Diez Tel.: 06432/601-0 E-Mail: ...

