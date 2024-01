Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeuge beobachtet Autoaufbrecher

Menden (ots)

Ein Zeuge hat am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, einen Autoaufbrecher beobachtet, der die Seitenscheibe eines an der Fröndenberger Straße parkenden Ford Focus eingeschlagen hatte. Als der Mann ihn bemerkte, fuhr er mit einem E-Scooter in Richtung Menden davon. Der Täter wird als ca. 1.65-1.70m groß und mit schwarzem Kapuzenpullover bekleidet beschrieben. Er trug zudem ein hochgezogenes schwarzes Halstuch als Maskierung. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

