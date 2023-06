Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Fußgänger angefahren

Am Montag wurde ein Mann in Erbach verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 14.50 Uhr war die 41-Jährige mit ihrem Skoda auf einem Parkplatz unterwegs. Sie wollte an der Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Ehinger Straße in Richtung Donaurieden abbiegen. Ein 77-jähriger Fußgänger war auf dem Gehweg in Richtung Kreisverkehr unterwegs und überquerte die Straße am Einmündungsbereich. Die 41-Jährige am Steuer hatte den Mann offenbar übersehen und der Pkw stieß mit dem Fußgänger zusammen. Der Senior stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Autofahrerin. Die Frau sieht einer Strafanzeige entgegen.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

