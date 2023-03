Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In Grundschule eingebrochen + Seitenscheibe zertrümmert + Einbruch in Fahrradgeschäft + BMW beim Ausparken beschädigt + Auf Parkplatz Mazda touchiert + u.a.

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Gießen vom 14.03.2023

Lich: In Grundschule eingebrochen

Zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (7.30 Uhr) gelangten Einbrecher durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Schulgebäude in der Straße Schulschwan (OT Langsdorf). Dort durchsuchten sie mehrere Klassenräume und brachen zudem die Tür zum Abstellraum auf. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute in Höhe von 3,50 Euro. Den hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.0641/7006-2555 bei der Gießener Kripo zu melden.

Pohlheim: Seitenscheibe zertrümmert

Die auf dem Beifahrersitz eines VW Golfs zurückgelassene Umhängetasche mitsamt Inhalt entwendete ein Dieb zwischen Sonntagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (8.30 Uhr) in Watzenborn-Steinberg. Um an die Wertsachen zu gelangen war zuvor eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen worden. Das Auto stand im Tatzeitraum in der Uhlandstraße. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Einbruch in Fahrradgeschäft

Indem sie eine Schaufensterscheibe einschlugen, gelangten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (14.03.) in das Fahrradgeschäft in der Carl-Benz-Straße (OT Großen-Linden). Aus dem Verkaufsraum entwendeten die beiden Kriminellen, die gegen 1.15 Uhr Alarm ausgelöst hatten, nach bisherigen Erkenntnissen drei Fahrräder. Den hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht zu Dienstag in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 0641/7006-2555 bei der Kripo in Gießen zu melden.

Pohlheim: BMW beim Ausparken beschädigt

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Sonntag (12.März) zwischen 15.00 Uhr und 17.45 Uhr ein bislang Unbekannter in der Taunusstraße in Grüningen einen geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem roten 1er BMW zurückkam, war dieser an der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Wettenberg: Auf Parkplatz Mazda touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Mazda nach einer Unfallflucht von Sonntag (12.März) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg. Offenbar beim Ausparken touchierte ein Unbekannter zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr den dunkelbraunen Mazda 3 an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Unfallflucht in Leihgestern

Nur 15 Minuten parkte ein VW am Samstag (11.März) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kurt-Schumacher-Straße in Leihgestern. Zwischen 8.45 Uhr und 9.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen Golf auf der rechten Seite und entfernte sich anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag (13.März) gegen 15.35 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Grüninger Straße in Watzenborn-Steinberg in Richtung Grüningen. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.650 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 47-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

