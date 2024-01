Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Brand am Neujahrsmorgen

Ein Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro ist bei einem Brand am Neujahrsmorgen in Reutlingen entstanden. Gegen 08.50 Uhr ging bei der Feuerwehr die Mitteilung ein, dass ein Baum in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke, ein Mülleimer sowie Teile eines Carports und ein abgestelltes Fahrrad in Brand geraten waren. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Oberaichen sind Unbekannte über den Jahreswechsel eingebrochen. Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 19.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort hebelten sie weitere verschlossene Türen auf und durchsuchten in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bisingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, er sich am Montagnachmittag en der Einmündung Hauptstraße / Thanheimer Straße / Laiblache ereignet hat. Ein 24-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem VW Golf auf der Straße Laiblache unterwegs und wollte an der Einmündung geradeaus in die Hauptstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 70-Jährigen, der mit seinem VW Passat die abknickende Vorfahrtsstraße der Hauptstraße in Richtung Thanheimer Straße folgte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Hechingen (ZAK): Ins Schleudern geraten

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro ist am Fahrzeug einer jungen Frau bei einem Verkehrsunfall am Neujahrsmorgen entstanden. Die 23-Jährige befuhr gegen 07.40 Uhr mit einem Fiat Punto die B 27 von Balingen herkommend in Richtung Hechingen. Da die Fahrerin ihren Angaben nach einem Tier auswich, verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte gegen die Leitplanke. Anschließend kam das Fahrzeug von der Straße ab und blieb im angrenzenden Graben stehen. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte die augenscheinlich unverletzt gebliebene Frau an der Unfallstelle. Ihr Auto wurde abgeschleppt. (ms)

Hechingen (ZAK): Holzhütte in Brand geraten

Zum Brand einer Holzhütte und der darin gelagerten Mülleimer mussten die Rettungskräfte am frühen Neujahrsmorgen ausrücken. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 04.45 Uhr Flammen in der Hütte, die sich zwischen zwei Gebäuden in der Gammertinger Straße befand und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen stand die Holzhütte und die Mülltonnen bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf die nebenstehenden Gebäude verhindert werden. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell