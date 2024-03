Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kennzeichendiebstahl

Nistertal (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 05.03.2024, auf Mittwoch, den 06.03.2024, kam es in der Hornisterstraße in Nistertal zu einem Kennzeichendiebstahl. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Kennzeichen eines Lkw, sowie eines Anhängers, entwendet. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines örtlichen Getränkehandles. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell