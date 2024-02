Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Belästigung in der S-Bahn - Zeugen werden gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 20-jährige Frau war in der Nacht zum Sonntag (25.02.2024) gegen 02.15 Uhr im Bereich der Arnulf-Klett-Passage unterwegs. An dem S-Bahngleis trat ein Unbekannter an sie heran und sprach sie an. Im weiteren Verlauf begann der Unbekannte der 20-Jährigen Videos mit pornografischem Inhalt zu zeigen und berührte hierbei die junge Frau unsittlich, während er sich selbst im Intimbereich oberhalb der Hose massierte. Der Täter war etwa 21 Jahre alt, schlank, zirka 170 Zentimeter groß, hatte kurze schwarze glatte Haare und einen Bart. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans Jacke und einer blauen Jeans Hose. Zudem führte er ein Handy mit schwarzer Hülle mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

