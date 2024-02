Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich einer Versammlung

Stuttgart-Mitte (ots)

Mehrere Hundert Polizeibeamte waren am Samstag (24.02.2024) anlässlich einer Versammlung zum Thema "Gegen Rechts" in der Innenstadt im Einsatz. Auf dem Marktplatz sammelten sich am Nachmittag 8.000 bis 9.000 Teilnehmer, die anschließend über die Eberhardstraße und die Tübinger Straße zum Marienplatz zogen. Die Versammlung, der Aufzug sowie die Abschlusskundgebung verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Nach Beendigung der Abschlusskundgebung formierte sich ein Spontanaufzug von rund 200 Personen, der über die Böblinger Straße zum Gebäude Nummer 105 führte. Während des Spontanaufzuges zündeten Unbekannte mehrere Rauchtöpfe.

