Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahnen kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen sind am Freitagmorgen (23.02.2024) im Bereich der U-Haltestelle Inselstraße zwei Stadtbahnen kollidiert. Bei dem Unfall wurden 15 Personen verletzt, wobei zwei schwere Verletzungen erlitten. Insgesamt mussten elf Verletzte von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge stand eine Stadtbahn der Linie U 9 kurz vor 10.00 Uhr zirka 150 Meter nach der Haltestelle Inselstraße in Richtung Untertürkheim. Die nachfolgende Bahn der Linie U4 fuhr dann aus unbekannten Gründen auf die stehende Bahn auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte schwer verletzte 47 Jahre alte Stadtbahnfahrerin der Linie U4. Eine 26-Jährige Frau, die sich in der Linie U9 befand, musste reanimiert werden und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die 39 Jahre alte Fahrerin der Stadtbahn U9 erlitt leichte Verletzungen. Während der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle großräumig gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch der Stadtbahnverkehr war in diesem Abschnitt eingestellt. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Verkehrspolizei hat die polizeilichen Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere Fahrgäste der Bahnen, sich unter der Rufnummer 071189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell