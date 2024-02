Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei warnt vor Taschendiebstählen an Rolltreppen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Freitagvormittag (16.02.2024) am Albplatz einen 87 Jahre alten Mann bestohlen und am Donnerstagmorgen (22.02.2024) versucht, eine 44 Jahre alte Frau zu bestehlen. Der 87-Jährige befand sich gegen 11.00 Uhr auf einer Rolltreppe an der Stadtbahnhaltestelle Albplatz, als ein Unbekannter die Rolltreppe durch Betätigen des Nothalts stoppte. Ein Komplize nutzte vermutlich die Situation aus und stahl den Geldbeutel Seniors mit 200 Euro Inhalt. Der Unbekannte ist zirka 175 Zentimeter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur und trug einen schwarzen Vollbart. Am Donnerstag (22.02.2024) gingen vermutlich dieselben Täter mit der gleichen Masche vor. Während ein Täter die Rolltreppe stoppte, versuchte sein mutmaßlicher Komplize gegen 07.45 Uhr die 44-Jährige zu bestehlen. Die Frau bemerkte, dass der Mann hinter ihr an ihrer Tasche zog und stellte ihn zur Rede. Anschließend ging der Mann weg. Der Unbekannte ist zirka 170 Zentimeter groß, über 30 Jahre alt und hat eine untersetzte Statur. Er trug eine Schildmütze, eine helle Jacke und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei mehrere Fälle angezeigt geworden. Die Tatorte waren im innerstädtischen Bereich jeweils an Rolltreppen bei Stadtbahnhaltestellen. Die Diebe sollen hierbei die Rolltreppen durch Betätigen des Nothalts gestoppt haben und dadurch abgelenkte, meist ältere, Menschen bestohlen haben.

Präventionstipps der Polizei

- Tragen Sie Geld- und Zahlungskarten sowie Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Achten Sie im Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie wirklich brauchen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell