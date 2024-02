Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann versucht Frau aus dem fahrenden Auto zu stoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte, -Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwochnachmittag (21.02.2024) auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein 43-jähriger Mann sowie eine 33 Jahre alte Frau gerieten gegen 15.30 Uhr in einem blauen Opel Zafira am Rotebühlplatz in Streit. Zeuginnen wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann bereits weitergefahren und soll dann auf die Autobahn 81 in Richtung Heilbronn gefahren sein. Hier soll er während der Fahrt die Beifahrertür geöffnet und versucht haben die Frau aus dem Auto zu stoßen. Dies konnte die Frau nur aufgrund ihrer Gegenwehr verhindern. Hinter Ludwigsburg soll der Mann die Autobahn wieder verlassen haben. Zeugen, insbesondere zu dem Vorgang auf der Autobahn werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

