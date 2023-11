Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Einbrüche in der Nacht auf Mittwoch

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bevenroder Straße, 15.11.2023, 0.30 Uhr, Braunschweig, Tuckermannstraße, 15.11.2023, 03.20Uhr

Unbekannte Täter sind in eine Tankstelle und einen Friseursalon eingebrochen.

Am 15.11.2023 kam es zu zwei Einbrüchen in Braunschweiger Geschäfte. Gegen 03.30 Uhr haben unbekannte Täter die Eingangstür einer Tankstelle in der Bevenroder Straße mit einem Stein eingeworfen. Anschließend wurden Tabakwaren aus dem Innenraum entwendet.

Nur etwa drei Stunden später kam es zu einer gleich gelagerten Tat in der Tuckermannstraße. Hier haben unbekannte Täter die Eingangstür eines Friseursalons mit einer Absperrbarke eingeworfen. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Täter Gegenstände aus dem Innenraum an sich genommen haben.

In beiden Fällen erschien die Polizei kurz nach der Tat vor Ort, konnte aber im Nahbereich keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Die Tatorte wurden aufgenommen und Spuren gesichert.

Ob die Taten unter Umständen von den gleichen Tätern begangen wurden, ist Teil der Ermittlungen.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen zu beiden Taten. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell