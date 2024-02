POL-S: Bei Kontrollen mehrere Rauschgiftdelikte festgestellt

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind am Mittwochabend (21.02.2024) in ein Mehrfamilienhaus an der Hohe Straße eingebrochen. Die Diebe gelangten im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus, hebelten dort eine Wohnungstüre auf und durchwühlten sämtliche Räume der Wohnung. Ob die Täter etwas stahlen ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden ...

