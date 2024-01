Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 12.01.2024, kam es zu einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten einer Wohnanlage in der Poststraße in WT-Waldshut. Der oder die Einbrecher hebelten hierzu mehrere Türen. Auf der Suche nach Bargeld wurden verschiedene Behältnisse aufgebrochen, darunter auch Sparschweine. Ein geringer Bargeldbetrag fiel den Tätern in die Hände. Der Sachschaden ist dagegen um ein Vielfaches höher. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

