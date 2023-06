Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Spurensuche im Stadtgebiet Konz

Konz (ots)

Am heutigen Freitag, dem 30. Juni, führt die Kriminalpolizei Trier Spurensuchmaßnahmen im Stadtgebiet Konz durch. Dabei setzen die Beamten auch Diensthunde, sog. Mantrailer, ein.

Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einem Raub am 25. Mai in Konz, bei dem bislang Unbekannte eine 80-Jährige in ihrer Wohnung ausraubten.

Die Täter drangen in der Nacht zum 25. Mai zwischen 22 und 3:25 Uhr gewaltsam in das Haus der Geschädigten in der Ernst-Reuter-Straße ein, fesselten die ältere Dame und durchsuchten das Haus nach geeigneter Beute.

Aktuell wird von zwei Tätern ausgegangen, die wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 175cm groß - schlanke Figur - schwarzer Kapuzenpullover - schwarze Maske - ausländischer Akzent

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Ernst-Reuter-Straße zur o.g. Zeit, oder im Vorfeld geben können. Diese werden gebeten, sich mit der nächsten Polizeidienststelle oder dem Kriminaldauerdienst Trier (0651 9779-2290) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell