POL-PPTR: Festnahme nach Brandstiftung

Konz (ots) - Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Konz-Karthaus am Dienstagmorgen, dem 20. Juni, besteht der Verdacht der schweren Brandstiftung. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Bewohner des Hauses den Brand entfacht hat. Der 54-jährige Tatverdächtige wurde am Freitag, dem 23. Juni auf Antrag der ...

mehr