Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Räuber vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (21.02.2024) einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Leonhardsplatz einen 63-jährigen Mann ausgeraubt haben soll. Die beiden Männer gerieten gegen 13.30 Uhr aufgrund von Geldforderungen in ein Streitgespräch. In dessen Folge schlug der 37-Jährige seinen Kontrahenten mehrfach ins Gesicht und versuchte offenbar das Handy des 63-Jährigen zu stehlen. Schließlich soll er eine geringe Menge Bargeld aus den Hosentaschen des 63 Jahre alten Mannes genommen haben. Anschließend versuchte der 37-Jährige vor den alarmierten Polizeibeamten zu flüchten, welche ihn kurze Zeit später an der Eberhardstraße vorläufig festnahmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana und Bargeld. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 37-Jährigen wieder auf freien Fuß.

