POL-BO: Raub in Witten - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes in Herne-Mitte, bei dem einer 70-jährigen Hernerin die Handtasche entrissen wurde. Der Raub ereignete sich am Mittwoch, 19. Juli, gegen 11.55 Uhr an der Stammstraße. Die Frau hatte zuvor an einem Bankautomaten am Friedrich-Ebert-Platz Geld abgehoben und war ...

