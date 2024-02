Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (21.02.2024) aus einem an der Sigmaringer Straße geparkten Auto Gegenstände im Wert von zirka 100 Euro gestohlen. Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, welches an der Kreuzung zur Chemnitzer Straße stand. Dadurch gelangten sie in das Fahrzeuginnere und stahlen daraus zwei Taschen mit Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

