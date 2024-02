Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 84-Jährige bei Wohnungsbrand verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Beim Brand in einer Dachgeschosswohnung an der Rosenstraße hat sich am Mittwoch (21.02.2024) ein 84 Jahre alter Mann Verletzungen zugezogen. Hausbewohner bemerkten gegen 18.00 Uhr Brandgeruch im Haus und alarmierten die Feuerwehr. Die brachten den 84-jährigen Mieter, der sich noch in der Wohnung befand, nach draußen und übergaben ihm den Rettungsdienst. Zwei weitere Hausbewohner wurden vor Ort ärztlich versorgt. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Schlafzimmer der Dachgeschosswohnung aus, der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

