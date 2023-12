Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ihlow - Fahrzeuge kollidierten beim Überholen

Bei einem Überholvorgang kam es am Sonntag auf der Oldersumer Straße in Ihlow zu einem Verkehrsunfall. Insgesamt vier Fahrzeuge waren gegen 14.40 Uhr hintereinander in Fahrtrichtung Aurich unterwegs, als der Fahrer des letzten Fahrzeugs mit seinem Skoda zum Überholen der drei vorausfahrenden Autos ansetzte. Hierbei stieß er mit dem Suzuki-Fahrer an zweiter Stelle zusammen, der ebenfalls zum Überholen ausscherte. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda in einen Graben geschleudert. Der 25-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Skoda wurde abgeschleppt.

Aurich - Bus mit Pkw kollidiert

In Aurich sind am Sonntag ein Bus und ein Pkw kollidiert. Gegen 14.45 Uhr fuhren der 61-jähriger Busfahrer und die 18-jährige Citroen-Fahrerin auf der Julianenburger Straße und bogen parallel nach links auf die Emder Straße ab. Beim Abbiegen wechselte der Busfahrer jedoch plötzlich von der linken auf die rechte Fahrspur und kollidierte mit dem Citroen. Verletzt wurde niemand, es entstand aber Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Unfallaufnahme schlug bei dem Busfahrer ein Atemalkoholtest an. Dem 61-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

