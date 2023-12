Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Laptops beim Einbruch entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 21.12.2023, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Büroräumen in einem Gebäude am Willy-Brandt-Platz.

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:25 Uhr, gelangten die Täter über die Tiefgarage in das Gebäude. Im Inneren hebelten sie eine Glastür auf und betraten so einen Bürotrakt im 3. Obergeschoss. Dort durchsuchten sie diverse Büroräume und Schränke auf der Suche nach Diebesgut.

Mit drei Laptops der Marke Microsoft Surface flüchteten sie anschließend aus dem Gebäude.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

