Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder Polizei und Feuerwehr gemeinsam als Wunscherfüller

Bielefeld (ots)

LR/ Bielefeld - Einmal ein Feuerwehr- oder ein Polizeiauto ganz in Ruhe anschauen. Das war der Wunsch von Nico, den er bei der Wunschsternaktion der Stiftung Bethel auf seinen Stern schrieb.

Den, am Weihnachtsbaum in der Universität Bielefeld hängenden, Stern entdeckten dann Kira-Marie Queling und Michael Busche und arrangierten einen gemeinsamen Termin mit Polizei und Feuerwehr in der Feuerwache Am Stadtholz in Bielefeld.

Am 20.12.2023 war es dann soweit. Als der 13-Jährige den auf ihn wartenden Streifenwagen und den Rüstwagen der Feuerwehr sah, strahlte er vor Freude. In der warmen Fahrzeughalle der Feuerwache zeigten ihm die Beamten von Polizei und Feuerwehr in aller Ruhe die Fahrzeuge mitsamt deren Ausrüstungsgegenständen.

Ein Video der Aktion finden Sie auf dem Instagramkanal der Polizei Bielefeld: https://www.instagram.com/p/C1HGCg3rW-Q/. Gerne folgen!

Es war der Bielefelder Polizei ein Vergnügen, den Wunsch von Nico gemeinsam mit der Feuerwehr in Erfüllung gehen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell