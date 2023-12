POL-EN: Sprockhövel/Bochum: Wer kennt diesen Mann im Wald? Versuchtes Sexualdelikt aus den 90ern noch ungeklärt.

Sprockhövel (ots) - Am 19.08.2023, in der Zeit von 16:40 Uhr bis 16:50 Uhr, entwendeten zwei augenscheinlich männliche Täter Duftstecker und Lufterfrischer in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Zunächst wurde die Ware in einem Regal gesammelt und dann in den mitgebrachten Rucksäcken verstaut. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. ...

mehr