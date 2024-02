Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte versprühen Reizgas - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (22.02.2024) in einem Wohnhaus an der Nordbahnhofstraße mutmaßlich Reizgas versprüht. Nachdem mehrere Bewohner gegen 19.40 Uhr über Atemwegsreizungen klagten, alarmierten sie den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten insgesamt 17 Bewohner Atemprobleme. Drei von ihnen wurden vor Ort ärztlich versorgt. Ersten Ermittlungen zufolge versprühten die Täter das Reizgas im Treppenhaus. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

