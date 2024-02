POL-S: Stadtbahnunfall

Stuttgart-Süd (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (25.02.2024) am Südheimer Platz kam ein 57-jähriger Skoda-Fahrer von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei. Der 57-Jährige fuhr kurz nach 08.30 Uhr von Kaltental kommend, wollte nach links in den Heslacher Tunnel abbiegen und stand dabei verkehrsbedingt an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage auf dem ...

