POL-S: Eine verletzte Person und hoher Sachschaden nach Unfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (25.02.2024) am Südheimer Platz kam ein 57-jähriger Skoda-Fahrer von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei. Der 57-Jährige fuhr kurz nach 08.30 Uhr von Kaltental kommend, wollte nach links in den Heslacher Tunnel abbiegen und stand dabei verkehrsbedingt an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage auf dem rechten der beiden Linksabbiegestreifen in den Heslacher Tunnel. Auf dem linken Abbiegestreifen stand ein 58-Jähriger mit seinem Mercedes. Als die Lichtzeichenanlage auf grün schaltete, fuhren beide Fahrzeugführer an und am Kurvenausgang soll mutmaßlich der Mercedes-Fahrer den 57-Jährigen geschnitten haben, so dass dieser um einen Unfall zu verhindern nach rechts lenkte und von der Fahrbahn abkam. Dabei fuhr er zunächst gegen einen Ampelmast, im weiteren Verlauf gegen ein Verkehrszeichen und kam zum Stand, nachdem er gegen einen Baum prallte. Zu einem Kontakt beider Fahrzeuge kam es nicht. Der 57-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An seinem E-Fahrzeug entstand ein Totalschaden von über 60.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Der Flurschaden und der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

