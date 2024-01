Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallgeschädigter wird gesucht

Verursacher stellt sich der Polizei

Stadthagen (ots)

Cho / Am 24.01.2024, zwischen 18:15 und 19:15 Uhr, stößt ein 20 Jähriger Fahranfänger mit seinem silbernen Golf beim Rangieren in der Kolberger Straße in Stadthagen gegen einen geparkten, dunklen BMW. Der BMW wird hierbei vermutlich am Heck beschädigt. Der 20 Jährige entfernt sich anschließend vom Unfallort und meldet sein Missgeschick erst wenige Stunden später der Polizei. Als diese am Unfallort eintrifft, befindet sich der dunkle BMW nicht mehr vor Ort. Da der Fahranfänger versäumt hat, sich das Kennzeichen zu notieren, bittet die Polizei Stadthagen, dass sich der / die Halter/in des beschädigten BMW bei der Polizei meldet.

Gegen den jungen Fahranfänger wird ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

