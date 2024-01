Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach illegalem Kraftfahrzeugrennen

Nienburg (ots)

(Oth) Am Dienstag, den 23.01.2024, wurden der Polizei gegen 15:10 Uhr von mehreren Verkehrsteilnehmern drei Motorräder gemeldet, welche ohne Kennzeichen und zeitweise nur auf den Hinterrädern auf der B 6 Fahrtrichtung Hannover fuhren.

Nach einer kurzen Fahndung nach den Fahrzeugen konnten die Polizeibeamten einen 19-Jährigen mit seinem Motorrad auf dem Berliner Ring antreffen und kontrollieren. An seinem Motorrad waren keine Kennzeichen angebracht, zusätzlich konnten an dem Motorrad diverse technische Mängel festgestellt werden. Die Polizeibeamten haben das Motorrad vorerst sichergestellt. Es wird im Laufe der nächste Tage zur nahegelegenen TÜV-Prüfstelle transportiert und dort auf Mängel überprüft. Der 19-Jährige aus Liebenau hatte das Kennzeichen seines Motorrades und ein weiteres Kennzeichen in seinem Rucksack verstaut und gab gegenüber der Polizei an, diese auf der Fahrt verloren zu haben. Die Polizei Nienburg leitet gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein, da Grund zu der Annahme besteht, dass das Motorrad nicht ordnungsgemäß in seiner Motorleistung gedrosselt worden ist.

Zwei weitere Motorräder konnten etwas zeitversetzt durch Polizeibeamte auf dem Berliner Ring festgestellt werden.

Ein Motorrad hatte kein Kennzeichen angebracht, zudem fuhr der 18-jährige Fahrzeugführer aus Binnen vor den Augen der Polizeibeamten auf dem Hinterrad. Als die Polizeibeamten Sonder- und Wegerechte in Anspruch nahmen und das Motorrad anhalten wollten, erhöhte der 18-Jährige seine Geschwindigkeit enorm. Er befuhr die B 215 in Fahrtrichtung Estorf und kreuzte eine Bedarfslichtzeichenanlage. An dieser Lichtzeichenanlage standen einige Fußgänger, ob der Fahrer die Lichtzeichenanlage bei Rotlicht kreuzte konnte durch die Polizeibeamten nicht gesehen werden. Der Binner setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und befuhr den Kreisel auf dem Berliner Ring über den Gehweg und den angrenzenden Grünstreifen. Er selbst konnte von der Polizei nicht mehr angehalten werden, wurde jedoch im Anschluss durch die Polizei ermittelt. Am Abend meldete sich alle drei Verkehrsteilnehmer in der Dienststelle der Polizei Nienburg/Schaumburg. Das Motorrad des 18-Jährigen wurde aufgrund von erheblichen technischen Mängeln sichergestellt, zudem wurden Strafverfahren wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da hier ebenfalls Grund zu der Annahme besteht, dass das Motorrad nicht ordnungsgemäß in seiner Motorleistung gedrosselt worden ist.

Das zweite Motorrad bog von dem Berliner Ring in eine Nebenstraße ein und wurde durch die Polizei nicht weiter kontrolliert, da die Fahrweise nicht auffällig war und das Kennzeichen ordnungsgemäß angebracht war.

Die Polizei Nienburg sucht zu den geschilderten Vorfällen Zeugen des jeweiligen Geschehens. Insbesondere die Fußgänger an der Bedarfslichtzeichenanlage, und Fahrzeugführer, welche die Fahrweise der Motorräder beobachtet haben werden gebeten, sich telefonisch unter 05021/9778-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell