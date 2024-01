Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Personensuche in Pennigsehl nimmt glückliches Ende

Pennigsehl (ots)

(opp) Am Mittwochmorgen, den 24.01.2024, meldete ein 49jähriger Pennigsehler, seinen 82jährigen Vater bei der Nienburger Polizei als vermisst. Demnach sei der 82jährige am frühen Morgen aus sein Haus gegangen und offensichtlich in unbekannte Richtung verschwunden. Eine familieneigene Suche sei ergebnislos verlaufen, so dass die Polizei informiert worden wäre. Die eingesetzten Kräfte der Polizeistation Marklohe führten alsbald mit weiteren Funkstreifenwagen aus Hoya, Rohrsen und Nienburg sowie alarmierten Kräften der Feuerwehren Mainsche und Pennigsehl Suchmaßnahmen in der Umgebung durch. Nach kurzer Suche und noch auf dem weitläufigen Grundstück, fand ein Feuerwehrmann den 82jährigen, hinter einem größeren Wurzelballen in einem kleinen Wäldchen. Er lag dort in einem hilflosen Zustand und war nur bedingt ansprechbar. Nach einer notärztlichen Erstversorgung in einem Rettungswagen wurde die Person durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell