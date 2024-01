Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2 Einbrüche mit hohem Schaden in Bad Nenndorf und Lauenau

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am letzten Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizei zwei Einbrüche begangen, beide Taten verursachten einen hohen Schaden. Am Sonntag, 21.01.24 in der Zeit von 19:40 Uhr bis 20:33 Uhr haben 3 bisher unbekannte Täter sich durch zerstören der Eingangstür Zutritt zum E-Center verschafft. Die Täter haben im Gebäude das dortige Tabakwarengeschäft aufgebrochen und dort Tabakwaren entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. Die Täter benutzten zur Flucht einen silbernen Audi A3. Ebenfalls am Sonntag um 02:55 Uhr wurde in die Shell Tankstelle in Lauenau auf der Coppenbrügger Landstraße eingebrochen. Dort wurde der komplette Tresor entwendet. Die 4 Täter sind mit einem Audi - Variant auf das Tankstellengelände gefahren und nach der Tat geflüchtet. Hier wird der entstandene Schaden auf ca. 40000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugen um Hinweise zu den beiden Taten. Wer hat zu den genannten Tatzeiten die benutzten PKW mit den Personen im Umfeld der Tatorte bemerkt und Hinweise zur Aufklärung der Tat geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell