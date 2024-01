POL-NI: Drakenburg- Verkehrsunfall auf der B 215

Nienburg (ots) - (Oth) Am Dienstag, den 23.01.2024 kam es in der Bahnhofstraße Stadthagen, in dem dortigen Aldi zu einem Geldbörsendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen 12:00 Uhr und 12:18 Uhr eine Geldbörse aus der Handtasche einer 62-jährigen Stadthägerin. In der Geldbörse haben sich diverse Karten und 78 Euro Bargeld befunden. Durch den Täter wurde bereits vor Sperrung der EC-Karte ...

mehr