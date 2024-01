Polizei Hamburg

POL-HH: 240108-5. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin in Hamburg-Billbrook - Erste Erkenntnisse

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 08.01.2024, 12:00 Uhr

Unfallort: Hamburg-Billbrook, Moorfleeter Straße / Pinkertweg

Heute Mittag kam es in Billbrook zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin, welche hierdurch lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine Seniorin in Höhe der Moorfleeter Straße bei Grünlicht an der dortigen Ampel den Pinkertweg in Richtung stadteinwärts und stürzte aus bisher unbekannten Gründen auf die Fahrbahn. Ein 61-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr den Pinkertweg in Richtung Unterer Landweg und wartete an der Kreuzung Moorfleeter Straße zunächst an der roten Ampel. Als diese auf Grün umsprang, fuhr der Mann an und erfasste die am Boden liegende Frau, welche hierdurch lebensgefährlich verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Fußgängerin unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die Identität der Frau konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) übernahmen vor Ort die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

WEN

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell