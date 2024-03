Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfallflucht

Bad Salzschlirf. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstag (02.03.), gegen 19:35, Uhr die Körbachstraße aus Richtung Fuldaer Straße kommend in absteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 10 kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer angrenzenden Grundstücksmauer. Ein Zeuge konnte kurz mit dem Fahrzeugführer sprechen, welcher ihm in englischer Sprache mitteilte, dass alles okay sei. Anschließend entfernte sich er Unfallverursacher mit ausgeschaltetem Licht unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, rund 1,80 Meter großen Mann osteuropäischen Erscheinungsbildes und mit schwarzen, kurzen Haaren gehandelt haben. Zur Unfallzeit sei er mit einem schwarzen Kleinwagen, an dem möglicherweise kein Kennzeichen angebracht war, unterwegs gewesen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Freitag (01.03.), gegen 6 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Langensalza die Abfahrt der A 4 aus Richtung Friedewald kommend und beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand nach rechts auf die B27 in Richtung Hünfeld aufzufahren. Ein 70-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befuhr zeitgleich mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die B27 aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung Hünfeld. Aus noch unklarer Ursache fuhr der Pkw-Fahrer über die Haltelinie, sodass er mit der Fahrzeugfront in den Kreuzungsbereich einfuhr. In der Folge touchierte die Sattelzugmaschine das Auto an der Fahrzeugfront. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Unfall mit Radfahrer

Kirchheim. Am Samstag (02.03.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim die Schlossstraße in Richtung Hauptstraße. Ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus Niederaula befuhr zeitgleich die Schlossstraße in Richtung Reckerode. In Höhe einer Linsengasse beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach momentanen Informationen nach links abzubiegen. Hierzu hielt der zunächst verkehrsbedingt an. Aus noch unklarer Ursache stieß der Pkw-Fahrer kurz darauf mit dem Radfahrer zusammen. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (03.03.), in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:05 Uhr, parkte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen schwarzen BMW M550d ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße "An der Haune". Ein unbekannter Fahrzeugfahrer beschädigte den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

