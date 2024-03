Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fenster beschädigt-Anhänger gestohlen-Mehrere Einbrüche

Fulda (ots)

Fenster beschädigt

Fulda. Unbekannte warfen in der Nacht zu Freitag (01.03.) einen Stein gegen eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Agnes-Huenninger-Straße. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Petersberg. Einen silbernen Anhänger des Herstellers Boeckmann mit dem amtlichen Kennzeichen FD-MH 475 entwendeten Unbekannte zwischen Samstag (24.02.) und Mittwoch (28.02.). Zur Tatzeit stand der abgeschlossene Anhänger im Wert von etwa 2.500 Euro in der Einfahrt eines Einfamilienhauses im Mönchweg in Steinhaus. An dem angebrachten Kastenschloss entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Weyhers. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (01.03.) eine Terrassentür einer Gaststätte in der Straße "Altenmühle" auf. Anschließend durchsuchten die Täter den Thekenbereich. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstanden rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Ein Mehrfamilienhaus in der Schlitzer Straße wurde am Freitagabend (01.03.), zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Darin hebelten sie weitere Türen auf und gelangten so in mehrere Wohnungen. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Gesamtdiebesgut - darunter auch ein Ring aus Weißgold mit der Inschrift "Maike + Florian" - flüchteten die Täter schließlich. Sie hinterließen rund 2.500 Euro Sachschaden. Zeugen zufolge, soll es sich bei den Einbrechern um zwei etwa 1,75 Meter bis 1,85 Meter große Männer, die in einem Ford Mondeo unterwegs gewesen seien, gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen (02.03.) unbefugten Zugang zu einer Loggia eines Mehrfamilienhauses in der Brauhausstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der Einbrecher gerade eine dortige Tür gewaltsam zu öffnen, als die Bewohner auf die Geräusche aufmerksam wurden. Der Täter ließ daraufhin von seinem weiteren Tatvorhaben ab und flüchtete. An der Balkontür entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Der Unbekannte kann als männlich, circa 1,90 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit sportlicher Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er einen hellgrauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose getragen haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (02.03.) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlitzer Straße ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Garten des Hauses. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrparteienhaus

Fulda. Eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Goethestraße wurde am Samstagnachmittag (02.03.), zwischen 15 Uhr und 16.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Nach momentanen Informationen verschafften sich die Einbrecher zunächst auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Hausflur und hebelten anschließend die Wohnungstür gewaltsam auf. Mitsamt Vermögenswerten und Schmuck im Wert eines unteren bis mittleren fünfstelligen Betrags flüchteten die Täter. Sie hinterließen rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Zwischen 12.30 Uhr und 18.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte am Sonntag (03.03.) unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kolpingstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand warfen die Täter eine Fensterscheibe des Erdgeschosses ein und gelangten so unbefugt in die Wohnräume. Mitsamt zwei Laptops, einem I-Pad, einer Nintendo Wii und einer Lautsprecherbox samt Kabel, flüchteten sie unerkannt. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Außerdem hinterließen die Einbrecher circa 200 Euro Sachschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte sich möglicherweise mindestens ein Täter bei der Tatausführung verletzt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell