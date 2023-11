POL-PDMT: Brand in Berndroth am 19.10.23 - Nachtragsmeldung

Diez (ots) - Am Donnerstag, den 02.11.2023, drangen Unbekannte im Laufe des Tages in eine Einfamilienhaus in der Emser Straße ein. Die Geschädigte stellte den Einbruch bei ihrer Rückkehr am Abend gegen 19:15 Uhr fest. Durch den oder die Täter wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Nahezu sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der ...

