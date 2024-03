Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Sperrmüllcontainer am Bauhof in Brand geraten

Fulda (ots)

In der Nacht von Sonntag (03.03.) auf Montag (04.03.) kam es gegen 23:55 Uhr am Wertstoffhof der Stadt Fulda in der Weimarer Straße zu einem Brand. Zwei Metallcontainer mit Sperrmüll gerieten dort aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. An beiden Containern entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Durch mehrere Streifen der Polizeistation Fulda wurden die Feststellungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen, wobei in alle Richtungen ermittelt wird.

Polizeistation Fulda / Führungs-und Lagedienst Osthessen, i.A. Messner, PHK

