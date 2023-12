Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth) Am 27.12.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Oldemeyerstraße in Stolzenau. Gegen 10:30 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Oldemeyerstraße aus Richtung der Straße Kleine Geest. Der Fahrzeugführer kam im Kreuzungsbereich von der Straße ab und kollidierte mit einem Holzzaun.

Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Holzzaun einer 77-Jährigen aus Stolzenau entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Anhand der Spuren an der Unfallstelle geht die Polizei aktuell von einem PKW Volvo als unfallverursachendes Fahrzeug aus.

Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05761/9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell