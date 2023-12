POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Thi) Am 19.12.2023 ist es auf dem WEZ Parkplatz an der Bahnhofstraße in Stadthagen vermutlich zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 88-Jähriger aus Nordsehl parkte seinen Toyota gegen 12 Uhr auf dem Supermarkt-Parkplatz. Als er nach dem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden vorne links am Pkw, der zuvor noch nicht dort gewesen sei. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 ...

