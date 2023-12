Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Weinstadt - Beutelsbach: Vorrang missachtet

Am Samstag gegen 14:05 Uhr befuhr eine 42-Jährige die Stuttgarter Straße von Endersbach in Richtung Beutelsbach mit ihrem PKW Peugeot. An der Einmündung in die Poststraße in Beutelsbach wollte sie nach links abbiegen und beachtete dabei nicht den Vorrang eines 64-Jährigen, der mit seinem PKW Peugeot auf der Stuttgarter Straße in Richtung Endersbach unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der sich die 42-Jährige leichte Verletzungen zuzog und ein Schaden von etwa 13.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 42-jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihr Führerschein wurde einbehalten.

