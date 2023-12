Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Sturmschäden in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Sturmschäden im Bereich des PP Aalen

Zwischen 22.12.2023, 17:00 Uhr und 23.12.2023, 06:00 Uhr, hatte das Polizeipräsidium Aalen insgesamt 36 sturmbedingte Einsätze zu verzeichnen.

Davon fanden 17 Einsätze im Ostalbkreis statt. Überwiegend waren Kreisstraßen und Landesstraßen oder Gemeindeverbindungswege durch umgestürzte Bäume kurzzeitig blockiert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren und Straßenmeistereien sowie der örtlichen Bauhöfe, konnten die Verkehrsbehinderungen aber meist schnell beseitigt werden. In einigen Fällen legten auch örtliche Landwirte Hand an und beseitigten die Störungen noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. In Schwäbisch Gmünd war gegen 23:00 Uhr ein Bauzaun auf die Straße gekippt. Dieser konnte durch die Polizei wieder aufgerichtet und gesichert werden. Auf der A7 löste sich in Fahrtrichtung Würzburg kurz nach dem Agnesburgtunnel gegen 21:00 Uhr ein Vorwegweiser, der über der Fahrbahn angebracht war und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei, THW und der Autobahnmeisterei Heidenheim, konnte die Gefahrenstelle gesichert werden. Die erforderliche Sperrung des rechten Fahrstreifens konnte gegen 23:00 Uhr wieder aufgehoben werden. Am Schweindorfer Kreuz ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin erkannte einen umgestürzten Baum auf der K3314 zu spät und fuhr dagegen. Sie und ihr Mitfahrer blieben unverletzt. An ihrem Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Im Rems-Murr-Kreis waren zwöl sturmbedingte Einsätze zu verzeichnen. Auch hier waren überwiegend kurzzeitig die Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert. In Fellbach waren ebenfalls Bauzäune umgestürzt, die durch die Polizei wieder aufgerichtet werden konnten. In Welzheim wurde ein Pkw durch eine herumfliegende Plexiglasscheibe beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist jedoch nicht bekannt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden lediglich sieben Störungen der Polizei gemeldet. Gegen 01:30 Uhr stürzten, von Schwäbisch Hall kommend am Ortsbeginn von Gelbingen, drei Bäume auf die B14. Hierbei wurde ein fahrender Pkw von einem der Bäume erfasst. Der 25-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Audi entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, weiterhin vorsichtig zu fahren, da insbesondere auf Nebenstrecken nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste auf die Fahrbahnen ragen.

Außerdem sollten bei Spaziergängen über die Feiertage Waldgebiete gemieden werden, da hier weiterhin die Gefahr besteht, dass lose Äste herunterfallen.

