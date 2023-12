Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen zu einer Auseinandersetzung und zu einem Unfall gesucht

Aalen (ots)

Backnang: 40-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr kam es in der Fabrikstraße zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein 40-jähriger Mann nicht unerheblich im Gesicht verletzt wurde. Das Opfer hatte sich im Bereich des dortigen Jugendzentrums mit zwei Männern getroffen. Es kam dort zum Streit, der letztlich eskalierte. Hierbei sollen die beiden fremden Männer mit einem Schlagstock zugeschlagen und das Opfer im Gesicht verletzt haben. Als das Opfer sich losreißen und flüchten konnte, entfernten sich die Angreifer. Eine polizeiliche Fahndung nach ihnen, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, bleib in der Nacht ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sollten sich bitte unter Tel. 07191/9090 mit der Polizei Backnang in Verbindung setzen.

Schorndorf: Nachträglicher Zeugenaufruf

Die Polizei Schorndorf bittet nachträglich zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 02.12.2023 ereignete, um Zeugenhinweise. Damals befuhr ein 86-jähriger Fahrer eines VW T-Cross gegen 11.20 Uhr die Künkelinstraße und wollte nach links in die Rosenstraße einbiegen. Mutmaßlich übersah er eine 56-jährige Fußgängerin, die am dortigen Fußgängerüberweg die Straße querte und erfasste sie mit seinem Auto. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

