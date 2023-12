POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen Ein 20-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 13:15 Uhr auf der L2218 von Veinau in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen dortigen Leitpfosten um und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Der 20-Jährige wurde durch den ...

