Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 20-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 13:15 Uhr auf der L2218 von Veinau in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen dortigen Leitpfosten um und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er kam in der Folge in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Rosengarten: Baum stürzt auf Pkw

Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr auf der B19 von Westheim in Richtung Ottendorf unterwegs. Auf einer Geraden stürzte ein Baum aufgrund des Unwetters auf die Fahrbahn und traf den Mercedes des 35-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und räumte die Straße wieder frei.

Gerabronn: Mit Ast kollidiert

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr eine 62-jährige Audi-Fahrerin die L1037 von Morstein in Richtung Elpershofen. Hierbei fällt ein Ast auf die Fahrbahn mit dem die 62-Jährige in der Folge kollidiert. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

