Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfalllfucht - Essen auf dem Herd - 16-Jährige geschlagen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Essen auf dem Herd vergessen

Mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Mittwochabend zu einem vermeintlichen Brand aus. Gegen 22.30 Uhr hatte ein Bewohner der Ludwigstraße gemeldet, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Rauch quoll und Brandgeruch wahrnehmbar sei. Da auf Läuten an der Wohnungstüre niemand reagierte, wurde die Türe durch Kräfte der Feuerwehr geöffnet. In der Wohnung wurde angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd festgestellt. Offenes Feuer war dabei nicht entstanden. Letztlich musste die Wohnung nur ordentlich durchgelüftet werden. Der 67 Jahre alte Bewohner wurde bei seinem Nachbarn angetroffen. Der sichtlich alkoholisierte Mann hatte das Essen wohl auf dem Herd vergessen.

Oberkochen: Gelegenheit macht Diebe

Eine 41-Jährige stellte am Mittwochmittag gegen 13.50 Uhr zwei Koffer vor einer Informationstafel am Oberkochener Bahnhof ab. Anschließend entfernte sie sich kurz. Wenige Minuten später stellte sie fest, dass Unbekannte ihre beiden Koffer entwendet hatten. Den Wert der Koffer und deren Inhalt wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Ebnat: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 3317 bei Aalen-Ebnat von der Fahrbahn ab, wobei Flurschaden von rund 1000 Euro entstand. Die Schäden wurden am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 zwischen Essingen und Aalen streifte eine 59-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr mit ihrem Ford Fiesta einen Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Hauptstraße / Pfahlheimer Straße missachtete eine 58-jährige VW-Fahrerin am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr die Vorfahrt eines 64 Jahre alten BMW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ellwangen: 16-Jährige geschlagen

Eine 16-Jährige erlitt am Mittwochnachmittag durch einen Schlag ins Gesicht leichte Verletzungen; zudem wurde die Brille der Jugendlichen beschädigt. Gegen 17.15 Uhr hatte sie einen 28-Jährigen, der völlig verwahrlost in einer "Weihnachtshütte" aufgetaucht war, aufgefordert diese wieder zu verlassen, da dort eine geschlossene Veranstaltung stattfand. Auf die Aufforderung der 16-Jährigen holte der Mann aus und schlug zu. Der 28-Jährige, der dann flüchtete, wurde von mehreren Zeugen verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der polizeibekannte Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nach Aufnahme des Sachverhaltes in eine psychiatrische Klinik überführt.

Ellwangen: 3000 Euro Sachschaden

Rund 3000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr, als ein 50-Jähriger mit seinem Lkw ein auf einem Firmenparkplatz aufgestelltes "Kulturpferd" beschädigte. Bei einem "Kulturpferd" handelt es sich um ein Kunstwerk, von denen mehrere im Stadtgebiet Ellwangen aufgestellt sind.

Rainau-Buch: 17-Jähriger flüchtete vor Polizeikontrolle

Von Beamten des Ellwanger Polizeireviers sollte am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr im Bergweg der Fahrer eines Pitbikes kontrolliert werden, nachdem an dessen Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Der 17-Jährige ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale seitens der Beamten und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nachdem er in eine Hofeinfahrt gefahren war und eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, wendete der Jugendliche sein Fahrzeug, wobei er von den Beamten angehalten und vorläufig festgenommen wurde. Bei der Überprüfung des 17-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und auch für das von ihm gefahrene Pitbike kein Versicherungsschutz bestand. Zudem stand der Jugendliche unter der Wirkung von Betäubungsmitteln. Gegen ihn werden entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Schwäbisch Gmünd: Essen auf dem Herd vergessen

Am Donnerstag gegen 1:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass in der Waldstetter Gasse ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass der sichtlich alkoholisierte Wohnungsinhaber lediglich sein bereitgestelltes Essen auf dem Herd vergessen hatte und es deswegen zu einer starken Rauchentwicklung kam.

