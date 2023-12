Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Rot am See: Vorfahrt missachtet

Ein 50-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 7 Uhr mit ihrem Golf von der L1040 kommend in die B290 ein. Dabei übersah sie einen Ford Transit, der von einer 49-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand rund 4000 Euro Sachschaden.

Frankenhardt: Sattel-Lkw übersehen

Ein 21-Jähriger rangierte am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr mit seinem Sattel-Lkw, um aus einer Parkbucht an der L1066 zwischen Gründelhardt und Onolzheim auszufahren. Der Auflieger war unbeleuchtet und befand sich auf der Gegenfahrspur, als eine 66-Jährige mit ihrem Ford den Auflieger übersah und in diesen krachte. Ihr Ford blieb unter dem Auflieger stecken und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Gaildorf: Unfallflucht

2000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Audi Q3, der am Mittwoch gegen 21.30 Uhr In der Eschenau parkte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell