Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Rahmen der Streifentätgkeit geriet ein 47-jähriger VW Fahrer, am gestrigen Montag (22.01.2024) gegen 16:15 Uhr, ins Visier der Beamten. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Windmühlenstraße wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und ein Test durchgeführt, welcher ein Ergebnis von über 2,2 Promille zeigte. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht und der Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr. (KR)

