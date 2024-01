Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch gescheitert

Gera (ots)

Altenburg. Bei der Rückkehr in seine Wohnung in der Weststraße stellte ein 68-Jähriger Mann fest, dass sich Unbekannte Täter an seiner Wohnungstür zu schaffen gemacht haben. Augenscheinlich scheiterte der Täter beim Versuch das Wohnungsschloss zu öffnen und dieser ergriff unvollrichteter Dinge die Flucht. Der Tatzeitraum kann auf die Mittagsstunden (11:45 Uhr bis 15:30 Uhr) des vergangenen Samstages (20.01.2024) eingegrenzt werden. An der Tür entstand Sachschaden. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) ermittelt zum Fall und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0017640/2024 nach Zeugen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell