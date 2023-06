Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Faustschlag gegen die Scheibe: Bundespolizei ermittelt nach Sachbeschädigung im Zug

Köln (ots)

Gestern (04. Juni) schlug ein 22-Jähriger bei Einfahrt in den Kölner Hauptbahnhof so heftig mit der Faust gegen eine Scheibe in einem Regionalexpress, dass diese Risse aufwies. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf, und den Mann wegen Zweifel an seiner Identität anschließend fest.

Sonntag gegen 14:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Fahrgast des RE 9, dass ein Mann die Scheibe einer Zugtür durch einen gezielten Faustschlag beschädigt hätte. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen am Bahnsteig im Kölner Hauptbahnhof auf zwei Unbeteiligte, die den Aggressor nach eigener Aussage aus dem Zug begleitet hätten und ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhielten. Nach ersten Ermittlungen soll sich der 22-jährige Rumäne zuvor mit einem Unbekannten gestritten und anschließend mit der Faust gegen die Scheibe geschlagen haben. Die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten nahmen den Uneinsichtigen mit zur Dienststelle, wo sie einen Atemalkoholtest durchführten, der einen Wert von ca. 1,5 Promille anzeigte. Da der Mann kein Ausweisdokument bei sich führte und es bei den angegeben Personalien Zweifel an der Richtigkeit gab, nahmen sie den Wohnungslosen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Heute soll er zur weiteren Entscheidung einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an.

