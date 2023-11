Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kommissar Dex auf Abwegen

Iserlohn (ots)

Sein Aussehen, sein Name... ein Hund, fast zum Verwechseln ähnlich zur Fernseh-Berühmtheit, war heute Morgen auf der Hansaallee in Iserlohn unterwegs (Foto). "Dex", so der Name des Schäferhundes, hatte Glück im Unglück. Eine Streife war schnell zur Stelle, um ihn in Obhut zu nehmen und Schlimmeres zu verhindern. Anstandslos, offenbar weil berufsbedingt gewohnt, stieg er in den Streifenwagen und genoss auf der Wache anschließend die Streicheleinheiten unserer Kollegin. Das Vergnügen hielt nur kurz, denn es gelang zeitig den Halter ausfindig zu machen. Alles Gute Dex! (dill)

